Металлурги прогнозируют "социальный взрыв" из-за законопроекта 1210

Фото: Сергей Беленький (УНИАН)

В случае принятия законопроекта сокращения трудовых коллективов ГМК неизбежны, считает глава ФМУ

Принятие законопроекта №1210, которым предусмотрено повышение ренты за добычу железной руды в 4-5 раз, может привести к резкому росту социальной напряженности в регионах присутствия горнодобывающих предприятий. Об этом заявил глава Федерации металлургов Украины (ФМУ) Сергей Беленький.

"Мы как раз находимся на европейской стальной конференции и здесь все ведущие аналитики прогнозируют снижение цен для железорудной отрасли. Если на этом фоне будет еще и непродуманная госполитика – как, например, принятие законопроекта №1210, то все больше предприятий будут на грани остановки", - сказал он.

По прогнозу эксперта, это будет иметь серьезные социальные последствия – особенно для городов Кривой Рог и Горишни Плавни.

"Мы уже видим обеспокоенность профсоюзов, работников данным вопросом, потому что тысячи людей могут остаться без работы. А если добавить мультипликатор от эффекта в смежных отраслях, то эту цифру надо умножать на 3-4", - отметил он.

Глава Федерации металлургов пояснил, что повышение ренты в соответствии с законопроектом №1210 сделает нерентабельным железорудный экспорт.

"Горнякам придется сосредоточиться на внутреннем рынке, а он не поглощает те объемы производства, которые есть. Поэтому сокращения трудовых коллективов неизбежны и это приведет к росту социальной напряженности", - резюмировал Беленький.

Напомним, комментируя инициированный главой парламентского налогового комитета Даниилом Гетьманцевым законопроект 1210, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко призвал не "перегибать палку" в налоговых изменениях.

"Нельзя слишком занижать рентные ставки на добычу железной руды, потому что надо наполнять госбюджет. От этого зависят пенсии, уровень зарплат в госсекторе и обороноспособность. Но и в другую крайность впадать не стоит. Металлургия - одна из главных статей экспорта. Надо сохранять ее конкурентоспособность", - считает Фесенко.