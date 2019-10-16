Украина рискует потерять 70% экспорта руды, - нардеп

Фото: Муса Магомедов (УНИАН)

Украина потеряет соответствующие поступления в бюджет, предупредил Магомедов

Принятие без изменений скандального законопроекта №1210, который предусматривает повышение ренты за добычу железной руды почти в 5 раз, приведет к потере 70% экспорта руды. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.

"Я, как и раньше, надеюсь, что хватит мудрости не принимать его в том виде, в котором он предлагается. Но если это произойдет, то первое - мы потеряем 70% экспорта руды, как страна. Мы потеряем валютную выручку довольно существенную, мы потеряем поступления в бюджет. Расчетно это примерно 12% существующих платежей", – объясняет Магомедов.

Как известно, на пленарной неделе Верховная рада перешла к рассмотрению законопроектов по полной процедуре, а потому законопроект №1210 о повышении ренты пока не рассмотрели.

Напомним, против принятия Верховной радой законопроекта 1210 в Кривом Роге 10 октября под стенами горисполкома прошла акция протеста работников промышленных предприятий.

Кроме того, из-за инициативы власти увеличить ренту на добычу железной руды на предприятиях ГМК началась паника, о чем сообщала группа "Метинвест".

Власть предлагает изменить подход к формированию базы налогообложения при подсчете рентных платежей на добычу железной руды. По оценкам участников рынка, это может привести к росту рентных платежей в 4-5 раз.