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Глава Киевской ОВА пояснил информацию о том, что ВСУ отбросили врага на 70 км

Фото: оборона Киева (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Руководитель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк высказался об обороне и пояснил недавнее заявление военных об отбрасывании войск РФ от украинской столицы на 70 километров.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью Павлюка "Радио Свобода".

Тут имеются в виду слова заместителя начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александра Грузевича 18 марта о том, что на правом берегу силы оккупантов остановлены почти на 70 км, а полоса внешнего кольца была расширена на 70 км, что делает невозможным его огонь по нашей столице.

Павлюк отметил, что те слова генерала "немного неправильно поняли".

"Речь шла о том, что на 70 км расширили линию обороны. На левом берегу мы расширили линию обороны, там выдвинулись наши войска для того, чтобы противник не мог обстреливать и подойти ближе к Киеву", - пояснил он.

Ранее глава Киевской ОВА Александр Павлюк рассказал, что Гостомель и Буча сейчас временно полностью оккупированы войсками РФ, и наши военные готовятся к контратаке.

А также он отметил, что хотя силы врага остановлены под Киевом, армия РФ ищет пути для наступления на столицу и копит новые резервы.

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