Глава Київської ОВА пояснив інформацію про те, що ЗСУ відкинули ворога на 70 км

Керівник Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк висловився про оборону і пояснив недавню заяву військових про відкидання військ РФ від української столиці на 70 кілометрів.

Тут маються на увазі слова заступника начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександра Грузевича 18 березня про те, що на правому березі сили окупантів зупинені майже на 70 км, а смуга зовнішнього кільця була розширена на 70 км, що унеможливлює його вогонь по нашій столиці.

Павлюк зазначив, що ті слова генерала "трохи неправильно зрозуміли".

"Йшлося про те, що на 70 км розширили лінію оборони. На лівому березі ми розширили лінію оборони, там висунулися наші війська для того, щоб противник не міг обстрілювати та підійти ближче до Києва", - пояснив він.