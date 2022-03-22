Противник сделает все, чтобы зайти в Киев, - руководитель Киевской ОВА

Силы врага остановлены под Киевом. Но российская армия ищет пути для наступления, и копит новые резервы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Александра Павлюка, руководителя Киевской областной военной администрации.

По его словам, ВСУ своими действиями постоянно сковывают врага, проводят наступательные операции. В последнее время на киевском направлении сохраняется паритет. По данным украинских вооруженных сил, противник ждет резервы.

"Киев – очень большая проблема для противника, он сделает все, чтобы сюда зайти", - отметил руководитель Киевской ОВА.