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Глава итальянского МВД обвинил российских болельщиков в ЧП в римском метро

Новости » Общество    24.10.2018 - 12:56
Фото: аварія в римському метро (twitter.com.yus96)
Фото: аварія в римському метро (twitter.com.yus96)

Российские футбольные болельщики были нетрезвы и прыгали по эскалатору

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что виновниками аварии на эскалаторе в римском метрополитене стали российские болельщики команды ЦСКА. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на радиостанции RTL.

По словам Сальвини, болельщики сами начали беспорядки. Кроме того, они были нетрезвы.

"Там были десятки пьяных псевдоболельщиков российской команды, которые начали эти беспорядки. Эскалаторы не предназначены для того, чтобы на них прыгали", - сказал министр в радиоэфире.

По данним итальянского посольства в Москве, в результате аварии эскалатора в метро рима пострадали около 30 человек -  болельщиков российского футбольного клуба ЦСКА.

Напомним, во вторник, 23 октября, в столице Италии Риме на станции метро Repubblica произошла авария на эскалаторе. Среди пострадавших есть четверо украинцев. Также по состоянию на утро 24 октября российское посольство в Италии сообщило о 15 пострадавших, пятеро из которых уже выписали из больницы. По словам медиков, один россиянин находится в операционной, еще одного продолжают осматривать врачи.

По информации Консульской службы Министертсва иностранных дел Украины, пострадавшие в метро в Риме граждане Украины госпитализированы в одну из местных клиник. Полученные травмы не представляют угрозы жизни граждан.

В МИД рассказали о состоянии здоровья пострадавших в римском метро украинцев Среди пострадавших в результате аварии эскалатора в Риме есть 4 украинцев
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