Серед постраждалих в результаті аварії ескалатора в Римі є 4 українців

Фото: аварія в римському метро (twitter.com.yus96)

Постраждалі українці госпіталізовані в одну з місцевих лікарень, загрози їхньому життю немає

Серед постраждалих в аварії ескалатора в метро Рима (Італія) є четверо українців. Про це заявили представники посольства Росії в Італії, передає РБК-Україна з посиланням росЗМІ.

Після аварії повідомлялося про 19 госпіталізованих людей. Російські дипломати заявили, що четверо з них були громадянами України.

Станом на ранок 24 жовтня російське посольство в Італії повідомило про 15 постраждалих, п’ятьох з яких уже виписали з лікарні. За словами медиків, один росіянин перебуває в операційній, ще одного продовжують оглядати лікарі.

За інформацією Hromadske, в Міністерстві закордонних справ України підтвердили інформацію про 4 постраждалих українцях.

За словами керівника Департаменту консульського забезпечення МЗС Василя Кирилича, постраждалі українці госпіталізовані в одну з місцевих лікарень. Їхні травми не становлять загрози життю.

"Консул підтримує контакт з потерпілими та медперсоналом клініки", - додав Кирилич.

Нагадаємо, 23 жовтня в столиці Італії Римі на станції метро Repubblica сталася аварія на ескалаторі, в результаті постраждали десять осіб, включаючи вболівальники московського ЦСКА.

П'ятеро постраждалих перебували у важкому стані. Один чоловік позбувся ноги.