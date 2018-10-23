В Італії при обваленні ескалатора в римському метро постраждали 10 людей

Фото: аварія в метро (twitter.com/y_rus96/)

Повідомляється, що в результаті аварії постраждали вболівальники московського ЦСКА

В столиці Італії Римі на станції метро Repubblica сталася аварія на ескалаторі, в результаті постраждали десять осіб, включаючи вболівальники московського ЦСКА. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве агентство ANSA.

При цьому за даними La Repubblica, постраждали 20 осіб, з них п'ятеро перебувають у важкому стані. Один чоловік позбувся ноги, повідомляє видання.

В Риме перед матчем #РомаЦСКА на одной из центральных станций метро вышел из строя эскалатор с болельщиками, есть серьёзно пострадавшие (с) pic.twitter.com/4hslg9ySBt — Фанаты ЦСКАRBWorld (@RBWorldorg) October 23, 2018

Як наголошується, аварію могли спровокувати вболівальники ЦСКА, прыгавшие на ескалаторі. На відеозапису інциденту видно, що полотно ескалатора з великою швидкістю рухається вниз.

Фото (twitter.com/y_rus96)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в центрі Рима (Італія) затопило дороги і кілька станцій метро через сильний дощ, який обрушився увечері 21 жовтня на місто. Відзначається, що дороги, в тому числі в центрі столиці Італії, перетворилися на річки. Підтопленими виявилися кілька станцій метро, через що підземку закрили.