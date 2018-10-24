Глава італійського МВС звинуватив російських уболівальників у НС в римському метро

Фото: аварія в римському метро (twitter.com.yus96)

Російські футбольні вболівальники були нетверезі і стрибали по ескалатору

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні заявив, що винуватцями аварії на ескалаторі в римському метрополітені стали російські вболівальники команди ЦСКА. Про це передає РБК-Україна з посиланням на радіостанцію RTL.

За словами Сальвіні, вболівальники самі почали заворушення. Крім того, вони були нетверезі.

"Там були десятки п'яних псевдовболівальників російської команди, які почали ці заворушення. Ескалатори не призначені для того, щоб на них стрибали", - сказав міністр в радіоефірі.

За данним італійського посольства в Москві, в результаті аварії ескалатора в метро риму постраждали близько 30 людей - вболівальників російського футбольного клубу ЦСКА.

Нагадаємо, у вівторок, 23 жовтня, в столиці Італії Римі на станції метро Repubblica сталася аварія на ескалаторі. Серед постраждалих - четверо українців. Також станом на ранок 24 жовтня російське посольство в Італії повідомило про 15 постраждалих, п'ятеро з яких вже виписали з лікарні. За словами медиків, один росіянин знаходиться в операційній, ще одного продовжують оглядати лікарі.

За інформацією Консульської служби Міністертсва закордонних справ України, постраждалі в метро в Римі громадяни України госпіталізовані в одну з місцевих клінік. Отримані травми не представляють загрози життю громадян.