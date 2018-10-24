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В МИД рассказали о состоянии здоровья пострадавших в римском метро украинцев

Новости » Происшествия    24.10.2018 - 10:47
Фото: авария в римском метро (twitter.com.yus96)
Фото: авария в римском метро (twitter.com.yus96)

Граждане Украины госпитализированы в одну из клиник Рима

Консульская служба Министертсва иностранных дел Украины (МИД) узнала о состоянии украинцев, пострадавших в результате аварии эскалатора в Риме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Консульской службы.

Отмечается, что консул поддерживает контакт с пострадавшими гражданами Украины. Сейчас они госпитализированы в итальянскую больницу.

"Пострадавшие в метро в Риме граждане Украины госпитализированы в одной из местных клиник. Полученные травмы не представляют угрозы жизни пострадавших украинцев. Консул поддерживает контакт с потерпевшими и медперсоналом клиники", - сообщила Консульская служба в Twitter.

В МИД рассказали о состоянии здоровья пострадавших в римском метро украинцев

Напомним, во вторник, 23 октября, в столице Италии Риме на станции метро Repubblica произошла авария на эскалаторе, в результате пострадали десять человек, включая болельщики московского ЦСКА. Пять пострадавших находились в тяжелом состоянии. Один мужчина лишился ноги.

Впоследствии стало известно, что среди пострадавших в аварии эскалатора в римском метро есть четверо украинцев. Также по состоянию на утро 24 октября российское посольство в Италии сообщило о 15 пострадавших, пятеро из которых уже выписали из больницы. По словам медиков, один россиянин находится в операционной, еще одного продолжают осматривать врачи.

Среди пострадавших в результате аварии эскалатора в Риме есть 4 украинцев В Италии при обрушении эскалатора в римском метро пострадали 10 человек
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