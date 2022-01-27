В Раду повторно подано заявление Сенниченко об отставке

Глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко подал в отставку. Он написал заявление по собственному желанию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

В свою очередь спикер Рады Руслан Стефанчук поручил Комитету по вопросам экономической политики рассмотреть во время перерыва новое заявление об увольнении главы Фонда госимущества, чтобы после обеда парламентарии могли повторно вынести на голосование его отставку.

Следует отметить, что в Верховной раде сегодня повторно зарегистрировали его заявление об увольнении, поскольку сегодня парламентарии провалили голосование об отставке Сенниченко, и поэтому заявление в аппарат ВРУ поступило снова.

"В Аппарате ВРУ зарегистрировано заявление об увольнении по собственному желанию Сенниченко Д.В. с должности главы Фонда государственному имуществу Украины", - написав Мельничук.

Напомним, сегодня Верховная рада провалила увольнение Сенниченко с должности главы Фонда госимущества. За отставку проголосовало 223 депутата из необходимых 226.

При этом следует отметить, что именно трех голосов не хватило для принятия решения и именно три нардепа заявили, что во время голосования у них не сработала кнопка.

После чего в Раде объявили на 30-минутный перерыв, чтобы прошла проверка систем голосования.

В то же время ряд нардепов выступают за отложение рассмотрения отставки Сенниченко. Объясняя это тем, что он должен присутствовать в зале и должен отчитаться о результатах своей работы.

Отметим, сегодня Рада начала пленарное заседание именно с рассмотрения увольнения Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда государственного имущества Украины.

Добавим, что сам Сенниченко уже писал заявление об увольнении по собственному желанию. Причиной он называл то, что после назначения в 2019 году "ставил себе планку - два года".