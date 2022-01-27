У Раду повторно подано заяву Сенніченка про відставку

Голова Фонду державного майна Дмитро Сенніченко подав у відставку. Він написав заяву за власним бажанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

Своєю чергою спікер Ради Руслан Стефанчук поручив Комітету з питань економічної політики розглянути під час перерви нову заяву про звільнення очільника Фонду держмайна, аби після обіду парламентарі могли повторно винести на голосування його відставку.

Варто зазначити, що у Верховній раді повторно зареєстрували його заяву про звільнення, оскільки сьогодні парламентарі провалили голосування про відставку Сенниченка, і тому заява до апарату ВРУ надійшла знову.

"У Апараті ВРУ зареєстрована заява про звільнення за власним бажанням Сенниченка Д.В. з посади голови Фонду державного майна України", - написал Мельничук.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада провалила звільнення Сенниченка з посади голови Фонду держмайна. За відставку проголосувало 223 депутатів з необхідних 226.

При цьому варто зазначити, що саме трьох голосів не вистачило для прийняття рішення і саме троє нардепів заявили, що під час голосування в них не спрацювала кнопка.

Після чого Рада пішла на 30-хвилинну перерву, щоб здійснилася перевірка систем голосування.

Водночас низка нардепів виступають за відкладення розгляду відставки Сенниченка.Пояснюючи це тим, що він має бути присутнім у залі і має відзвітувати про результати своєї роботи.

Зазначимо, сьогодні Рада розпочала пленарне засідання саме з розгляду звільнення Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду державного майна України.

Додамо, що сам Сенниченко вже писав заяву про звільнення за власним бажанням. Причиною він називав те, що після призначення у 2019 році він "ставив собі планку - два роки".