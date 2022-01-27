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Увольнение главы Фонда госимущества и статус ветеранов войны: что сегодня рассмотрит Рада

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Киев, Четверг 27 января 2022 08:22
Увольнение главы Фонда госимущества и статус ветеранов войны: что сегодня рассмотрит Рада Фото: сегодня нардепы рассмотрят увольнение главы Фонда госимущества и статус ветеранов войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 27 января в 10:00 Верховная рада соберется на пленарное заседание. В первую очередь нардепы рассмотрят увольнение Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда государственного имущества Украины и внесение изменений в закон о статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня Рады.

Кроме того, будут рассмотрены законопроекты о:

  • развитии отрасли пчеловодства, охране, защите и сохранении пчел (5274, 5274-1);
  • внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка разработки, принятия и внедрения авиационных правил Украины (3683);
  • внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения задач и основ подготовки и ведения Национального сопротивления (6302);
  • (о нефти и газе) по определению критических хранилищ газа и критических магистральных трубопроводов транспортировки газа (6133);
  • президентский законопроект об административных услугах (3475);
  • внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования пенсионного законодательства (4668);
  • о внесении изменений в ЗУ "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" (4487).

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