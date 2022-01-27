Увольнение главы Фонда госимущества и статус ветеранов войны: что сегодня рассмотрит Рада
Фото: сегодня нардепы рассмотрят увольнение главы Фонда госимущества и статус ветеранов войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня, 27 января в 10:00 Верховная рада соберется на пленарное заседание. В первую очередь нардепы рассмотрят увольнение Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда государственного имущества Украины и внесение изменений в закон о статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня Рады.
Кроме того, будут рассмотрены законопроекты о:
- развитии отрасли пчеловодства, охране, защите и сохранении пчел (5274, 5274-1);
- внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка разработки, принятия и внедрения авиационных правил Украины (3683);
- внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения задач и основ подготовки и ведения Национального сопротивления (6302);
- (о нефти и газе) по определению критических хранилищ газа и критических магистральных трубопроводов транспортировки газа (6133);
- президентский законопроект об административных услугах (3475);
- внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования пенсионного законодательства (4668);
- о внесении изменений в ЗУ "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" (4487).