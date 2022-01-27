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Не сработала кнопка? Рада не поддержала увольнение главы Фонда госимущества

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Киев, Четверг 27 января 2022 10:46
Не сработала кнопка? Рада не поддержала увольнение главы Фонда госимущества Фото: глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко (privatization.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 27 января Верховная рада не поддержала увольнение Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда государственного имущества. За отставку проголосовало 223 депутатов из необходимых 226.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Не сработала кнопка? Рада не поддержала увольнение главы Фонда госимущества

Так, за соответствующее постановление проголосовало 223 парламентария. При этом стоит отметить, что именно трех голосов не хватило для принятия решения и именно трое нардепов заявили, что во время голосования у них не сработала кнопка.

Вместе с тем, спикер Рады Руслан Стефанчук сначала заявил, что переголосования не будет, но после того, как депутаты начали жаловаться на то, что они отдавали голоса, но кнопка не сработала, он объявил 30-ти минутный перерыв, чтобы проверить систему.

В то же время ряд парламентариев призвали при обсуждении постановления отложить рассмотрение вопроса. Объясняя это тем, что Сенниченко должен присутствовать в зале и должен отчитаться о результатах своей работы.

Напомним, сегодня Рада начала пленарное заседание именно с рассмотрения увольнения Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда государственного имущества Украины.

Добавим, что сам Сенниченко уже писал заявление об увольнении по собственному желанию. Причиной он называл то, что после назначения в 2019 году он "ставил себе планку - два года".

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