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Сенниченко подтвердил свою отставку с поста главы Фонда госимущества и назвал причину

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Украина, Четверг 18 ноября 2021 12:03
Сенниченко подтвердил свою отставку с поста главы Фонда госимущества и назвал причину Фото: глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко (privatization.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко подтвердил, что подал в отставку со своего поста. Он занимал эту должность более двух лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сенниченко на пресс-конференции, которая транслировалась на Youtube.

"Отставка - мое личное желание и мои планы", - сказал он.

Сенниченко заявил, что после назначения в 2019 году он заявил, что ставит себе планку - два года.

"Я поставил четкие цели, собрал команду и обеспечил процессы, которые могут продолжаться и без меня. Как раз вчера Фейсбук мне написал: два года прошло. Поэтому время идти дальше", - сказал он.

Сенниченко также заявил, что решение об отставке никак не связано приватизацией киевского завода "Большевик".

Он сообщил, после того, как он написал заявление об отставке, у него уже была встреча с президентом и премьером.

По его словам, его заявление уже зарегистрировано в Верховной раде.

Как сообщало РБК-Украина, источник в Кабинете министров сообщил, что Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко подал в отставку. Он занимал этот пост с сентября 2019 года.

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