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Глава Евросовета звонил в Кремль: РБК-Украина узнало о результате

16:53 17.06.2026 Ср
2 мин
Европа хочет участвовать в переговорах о мире в Украине, но у РФ другое мнение
aimg Иван Носальский aimg Милан Лелич
Глава Евросовета звонил в Кремль: РБК-Украина узнало о результате Фото: Антониу Кошта, глава Евросовета (Getty Images)
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Некоторые представители Европы сейчас пытаются установить контакт с Кремлем, чтобы заставить диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров. Среди них и председатель Евросовета Антониу Кошта.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник во власти.

Однако, по словам собеседника РБК-Украина, эти контакты с Кремлем не принесли результатов.

"Путин презирает Европу и не хочет вести с ней переговоры", - сообщил источник.

Как пояснил собеседник, Путин допускает участие представителей Европы "в тех или иных второстепенных консультациях", но не в качестве полноценной стороны за столом переговоров.

"Поэтому это еще отдельная задача - удержать Европу реальным участником переговоров", - добавил источник.

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Попытка наладить контакты с Кремлем

Напомним, ранее Bloomberg со ссылкой на источники писало о том, что главный советник главы Евросовета Антониу Кошта провел несколько бесед с высокопоставленным чиновником РФ из окружения российского диктатора Владимира Путина.

Таким образом Кошта пытался привлечь главу Кремля к переговорам о прекращении войны России против Украины.

Стоит отметить, что в последние месяцы в Европе обсуждается возможность возобновления контактов с Россией. В частности, европейские страны хотят участвовать в мирных переговорах по Украине.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европу на переговорах могут представлять страны формата E3 - Франция, Германия и Великобритания.

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