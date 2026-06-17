Глава Евросовета звонил в Кремль: РБК-Украина узнало о результате
Некоторые представители Европы сейчас пытаются установить контакт с Кремлем, чтобы заставить диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров. Среди них и председатель Евросовета Антониу Кошта.
Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник во власти.
Однако, по словам собеседника РБК-Украина, эти контакты с Кремлем не принесли результатов.
"Путин презирает Европу и не хочет вести с ней переговоры", - сообщил источник.
Как пояснил собеседник, Путин допускает участие представителей Европы "в тех или иных второстепенных консультациях", но не в качестве полноценной стороны за столом переговоров.
"Поэтому это еще отдельная задача - удержать Европу реальным участником переговоров", - добавил источник.
Попытка наладить контакты с Кремлем
Напомним, ранее Bloomberg со ссылкой на источники писало о том, что главный советник главы Евросовета Антониу Кошта провел несколько бесед с высокопоставленным чиновником РФ из окружения российского диктатора Владимира Путина.
Таким образом Кошта пытался привлечь главу Кремля к переговорам о прекращении войны России против Украины.
Стоит отметить, что в последние месяцы в Европе обсуждается возможность возобновления контактов с Россией. В частности, европейские страны хотят участвовать в мирных переговорах по Украине.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европу на переговорах могут представлять страны формата E3 - Франция, Германия и Великобритания.