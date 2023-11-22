Плацдарм на лівому березі Дніпра: коли може розпочатися похід на Крим

Українські плацдарми на лівобережжі Херсонської області нарешті перестали бути секретом. Минулого тижня Морська піхота підтвердила: бійці провели серію успішних операцій та закріпилися на кількох ділянках по той бік Дніпра.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Авдіївка поглинає ресурси РФ". Як Україна захищає Схід та де нарощує плацдарм ”.

Опитані РБК-Україна експерти, коментуючи ситуацію на лівобережжі Херсонської області, не чекають великого наступу. З тієї причини, що на створення нинішніх плацдармів пішов майже рік, і поки що у пріоритеті - буфер безпеки. Використовувати його для умовного "походу на Крим" можна буде лише в перспективі, про яку говорити зарано.

"Спочатку перекидання військ через Дніпро та забезпечення вогневого прикриття. Після того, як це буде зроблено, якщо взагалі з'явиться така можливість, тому що ворог посилює оборону, чи вдасться нашим силам чи ні, тоді можна буде робити прогнози. Або це буде просування в тил, або взяття плацдарму під вогневий контроль. Щоб повернутися до наступальних дій навесні, можливо, з найкращим забезпеченням", - заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Як зазначається у матеріалі, плацдарм на лівому березі цікавий не лише тим, що від нього 70 км до Криму. Це, мабуть, єдина ділянка, де наші війська можуть вести флангові та маневрені операції.

"Мета - зайти у ворожий тил з усіма негативними для них наслідками: перерізання логістики, руйнування складів та смуги забезпечення, вимушене перекидання особового складу з інших напрямків. І це реально, оскільки незважаючи на угруповання більш ніж у 60 000 окупантів, нашим морпіхам вдалося знайти слабкі місця", - каже керівник Мусієнко.

Плацдарм на Лівому березі

Згідно з картами DeepState, "сіра зона" простяглася від Олешок майже до Нової Каховки вздовж першої лінії оборони росіян та дороги через населені пункти Кринки, Козачі Табори, Піщанівка тощо. У деяких місцях дорогу вона перерізала, а біля Кринок зайшла до лісу, за яким головна логістична артерія - траса Т2206 через усю окуповану частину регіону до Мелітополя.

"Сіра зона" на лівому березі Дніпра простяглася від Олешок до Нової Каховки (фото deepstatemap.live)

Згідно з заявами Генштабу, морпіхи працюють за ворожою логістикою, проводять диверсії, рейди та розвідку, щоб виявити шляхи постачання, розташування особового складу, техніки та артилерійські позиції. А також наголошується, що одна з основних цілей - відтіснити росіян подалі від Херсона та від правого берега загалом.

Офіційні джерела дають інформацію про плацдарми дозовано. Прес-секретар Сил оборони півдня Наталія Гуменюк пояснює: дільниця складна, не вся робота підлягає розголосу. З її слів, росіян відкинули від Дніпра на відстань від 3 до 8 кілометрів.

За умови, що бійці діяли без бронетехніки, успіхи серйозні, вважає експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов. Але зараз війська не зможуть рухатися далі вглиб окупованих територій.

"Бо вони повинні відчувати підтримку артилерії. А щоб вони її відчували, потрібно переміщати з правого берега на лівий артсистеми, боєприпаси, засоби ППО та бронетехніку. Коли це станеться? Тільки після того, як ми наведемо понтонно-мостову переправу. Щодо часових рамок". відповіді у мене немає, надто вже складна ця місія в інженерному плані і в плані того, як убезпечити переправу від ворожої авіації та артилерії. Тому розраховувати на те, що плацдарми скоро дістануть до кримських перешийків, не варто", - підкреслив він.