ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Глава Европарламента сделал заявление по поводу санкций ЕС против России

Новина українською →
Брюссель, Воскресенье 30 мая 2021 10:47
Глава Европарламента сделал заявление по поводу санкций ЕС против России Фото: глава Европейского парламента Дэвид Сассоли (euneighbours.eu)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава Европейского парламента Дэвид Сассоли призвал усилить санкции против России. У ЕС с РФ сейчас "очень напряженные" отношения.

Об этом сообщает T-Online.

По его словам, после введения санкций против Беларуси из-за инцидента с самолетом Ryanair ЕС должен рассмотреть дальнейшие санкционные меры и против России.

"Мы должны ужесточить санкции против российских чиновников, но также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом и поддержать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ", - заявил он в интервью Funke Mediengruppe.

Сассоли также осудил задержание экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в Беларуси.

Напомним, Евросоюз предложил США сотрудничество в противодействии России.

Отметим, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности к диалогу с Европейским Союзом.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель раскритиковал список "недружественных стран", который утвердила Россия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Евросоюз Российская Федерация Беларусь Санкции
NEWS
Резкий спад: в Украине 1703 новых случая коронавируса
Резкий спад: в Украине 1703 новых случая коронавируса
DAILY
Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина