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В ЕС назвали российский список "недружественных стран" очередным шагом к эскалации

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Суббота 15 мая 2021 13:45
В ЕС назвали российский список "недружественных стран" очередным шагом к эскалации Фото: глава Евросовета Шарль Мишель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Председатель Европейского совета Шарль Мишель раскритиковал список "недружественных стран", который утвердила Россия. Дипломат выразил солидарность с Чехией.

Об этом Мишель написал в своем Twitter.

Он отметил, что такой шаг России подрывает дипломатические отношения.

"Решение российского правительства о "государствах, осуществляющих недружественные действия", является еще одним шагом к эскалации и подрывает дипломатические отношения. Попытки разделить ЕС бесполезны. Полная солидарность с Чехией. Мы призываем Россию полностью уважать Венскую конвенцию", - написал Мишель.

Напомним, вчера правительство Российской Федерации утвердил список "недружественных стран", которым будет запрещено нанимать граждан РФ для работы в посольствах. В список попали США и Чехия.

Согласно документу, Чехия может заключать трудовые договоры только с 19 физическими лицами в России, а Соединенные Штаты - ни с кем.

Ранее Чехия выдворила 18 сотрудников российского посольства после того, как оказался связи российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в Врбетике в 2014 году. В ответ Российская Федерация выслала 20 чешских дипломатов.

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