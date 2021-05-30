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Евросоюз предложил США сотрудничество в противодействии России

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Брюссель, Воскресенье 30 мая 2021 09:24
Евросоюз предложил США сотрудничество в противодействии России Фото: ЕС и США будут вместе бороться с РФ (УНИАН)
Автор: Анастасия Рокитна

Европейский Союз подготовил для США предложение по поводу сотрудничества в противодействии России. Его направили на согласование в Вашингтон.

Об этом сообщает Bloomberg.

В нем также предлагается тесно консультироваться и сотрудничать по всему спектру общих проблем и возможностей в рамках соответствующих аналогичных многогранных подходов к Китаю.

"Мы едины в нашем принципиальном подходе к России, и будем решительно реагировать на ее повторяющуюся модель негативного поведения и злонамеренной деятельности", - цитирует агентство текст проекта документа.

Саммит позволит Европе и США подтвердить твердую приверженность международному порядку, основанному на правилах, в том числе путем укрепления многосторонних институтов и укрепления сотрудничества в области внешней политики и политики безопасности, говорится в заявлении.

Напомним, США приостанавливают авиасообщение с Беларусью и готовят санкции.

Отметим, генсек НАТО допускает, что Беларусь могла посадить лайнер Ryanair в координации с Россией.

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