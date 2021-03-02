Украина рассчитывает на санкции ЕС против России за нарушения прав человека в Крыму
Украина приветствовала решение Европейского союза о первом применении нового глобального санкционного механизма против России. Украина рассчитывает, что ЕС применит этот механизм для наказания России за нарушение прав человека в оккупированном Крыму.
Об этом говорится в комментарии на сайте Министерства иностранных дел Украины.
"Решение ЕС в очередной раз демонстрирует, что защита прав человека остается безусловным приоритетом внешней политики Евросоюза", - заявили в министерстве.
Как отметили в МИД, ни одно преступление России на территории оккупированного Крыма не должно остаться безнаказанным.
"Рассчитываем, что новый санкционный режим ЕС также будет применен против лиц, виновных в подавлении фундаментальных прав и свобод на территории временно оккупированных Крыма и Севастополя", - говорится в заявлении.
Напомним, сегодня Евросоюз ввел санкции против четырех российских чиновников из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Санкции ввели через новый механизм по нарушениям прав человека.
Позже Евросоюз опубликовал список лиц, на которых наложили санкции из-за Навального. Ограничения официально вступили в силу.