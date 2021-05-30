Голова Європарламенту зробив заяву з приводу санкцій ЄС проти Росії
Голова Європейського парламенту Девід Сассолі закликав посилити санкції проти Росії. У ЄС з РФ зараз "дуже напружені" відносини.
Про це повідомляє T-Online.
За його словами, після введення санкцій проти Білорусі через інцидент з літаком Ryanair ЄС повинен розглянути подальші санкційні заходи і проти Росії.
"Ми повинні посилити санкції проти російських чиновників, але також встановити більш тісні контакти з населенням і громадянським суспільством і підтримати російських дисидентів, неурядові організації та незалежні ЗМІ", - заявив він в інтерв'ю Funke Mediengruppe.
Сассолі також засудив затримання екс-головреда Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича в Білорусі.
Нагадаємо, Євросоюз запропонував США співпрацю у протидії Росії.
Зазначимо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про готовність до діалогу з Європейським Союзом.
Раніше голова Європейської Ради Шарль Мішель розкритикував список "недружніх країн", який затвердила Росія.