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Глава Еврокомиссии требует у Британии разъяснить дальнейшие шаги по Brexit

Новости » Политика    15.01.2019 - 23:16
Глава Еврокомиссии требует у Британии разъяснить дальнейшие шаги по Brexit
Фото: Жан-Клод Юнкер (flickr.com-epp)

Юнкер требует "внести ясность в дальнейшие намерения", опасаясь беспорядочного выхода Британии из ЕС

Глава Европейкой комиссии Жан-Клод Юнкер призвал Великобританию как можно скорее "внести ясность в свои намерения" по выходу из состава Евросоюза. Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в официальном заявлении Юнкера на сайте ЕК.

По его словам, после сегодняшнего провала голосования о Brexit в британском парламенте возрос риск беспорядочного разрыва отношений Великобритании и Евросоюза.

"Я с сожалением принимаю к сведению результаты голосования в Палате общин сегодня вечером. Со стороны ЕС процесс ратификации Соглашения о снятии средств продолжается", - говорится в тексте заявления.

Также Юнкер считает, что Соглашение - это единственный способ обеспечить упорядоченный выход Соединенного Королевства из Европейского союза.

Глава Еврокомиссии требует у Британии разъяснить дальнейшие шаги по Brexit

"Европейская комиссия и, в частности, наш главный переговорщик Мишель Барнье, вложили огромное время и усилия в переговоры по Соглашению о выходе. Мы проявили креативность и гибкость во всем", - отмечает глава ЕК.

Также он заявляет, что есть риск беспорядочного выхода Британии из ЕС, но Еврокомиссия и в дальнейшем продолжит свою работу в чрезвычайных ситуациях, чтобы помочь обеспечить полную готовность ЕС.

"Я настоятельно призываю Соединенное Королевство как можно скорее уточнить свои намерения. Время почти истекло", - заявил Юнкер.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС решили отложить Brexit после того, как пришли к выводу, что парламент Британии не поддерживает премьер-министра Терезу ​​Мэй.

 

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Новости Украины Жан-Клод ЮнкерBrexitБрексит
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