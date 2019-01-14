Мэй: парламент Британии скорее всего заблокирует Brexit

Фото: Тереза Мэй (flickr.com/number10gov)

Парламент Великобритании проведет голосование по Brexit 15 января

В понедельник, 14 января, премьер-министр Тереза Мэй выступит с речью, в которой признает, что парламент, скорее всего, заблокирует Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BBC со ссылкой на текст речи.

"Как мы видели за последние несколько недель, в Вестминстере есть люди, которые хотели бы отложить или даже остановить Brexit и которые будут использовать для этого все доступные им средства", - говорится в речи Мэй.

Напомним, более ста депутатов Европарламента обратились с открытым письмом к гражданам Британии с призывом отказаться от Brexit. В письме евродепутаты пишут, что в случае отмены Brexit, они поддержат это решение и в дальнейшем работать с ними ради "реформирования и улучшения Европейского Союза.

До этого крупнейшие доноры Brexit, миллиардер Питер Харгривз и финансист Криспин Оуди, заявили, что Великобритания, скорее всего, останется в составе ЕС. Харгривз считает, что правительство, скорее всего, сначала попросит продлить формальный процесс выхода из ЕС, а потом и вовсе назначит повторный референдум.

Ранее Мэй заявила, что парламент Великобритании проведет голосование по Brexit 15 января.