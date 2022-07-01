Глава Еврокомиссии призвала как можно быстрее назначить руководителей НАБУ и САП

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего обращения к Верховной раде призвала как можно быстрее назначить руководителей Национального бюро расследований и Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Урсулы фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии отметила, что Украина достигла успехов в борьбе с коррупционерами, но для вступления в ЕС должна усилить противодействие.

"Боритесь с коррупцией, вы создали поразительную машину борьбы с коррупцией, но теперь этот комплекс институтов нуждается в настоящих зубах. Нужно, чтобы возглавляли эти учреждения надлежащие люди, чтобы был прокурор САП, директор Национального бюро по борьбе с коррупцией (НАБУ), их надо назначить как можно скорее", - призвала Урсула фон дер Ляйен.

Для чего это нужно?

Еврокомиссия после предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС выдвинула ряд требований, которые необходимо выполнить. Среди них есть усиление борьбы с коррупцией.

В частности, Евросоюз требует завершить назначение нового руководителя САП путем аттестации определенного победителя конкурса, а также начать и завершить процесс отбора и назначения на должность нового директора НАБУ.

Стоит отметить, что сейчас Национальное антикоррупционное бюро Украины временно возглавляет первый заместитель директора Гизо Углава поскольку срок полномочий Артема Сытника закончился.