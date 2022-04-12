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Сытник уволен с должности главы НАБУ из-за окончания срока полномочий, - нардеп

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Украина, Вторник 12 апреля 2022 17:55
Сытник уволен с должности главы НАБУ из-за окончания срока полномочий, - нардеп Фото: Артем Сытник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник уволен с занимаемой должности. Причиной этого стало окончание срока полномочий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от "Слуги народа" Юлию Гришину в Telegram.

"Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник уволен с занимаемой должности в связи с окончанием срока полномочий", - написала парламентарий.

Напомним, ранее мы сообщали, что Артема Сытника ждет увольнение.

Более подробно об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

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НАБУ Артем Сытник
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