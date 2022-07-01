Глава Єврокомісії закликала якнайшвидше призначити керівників НАБУ і САП

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен під час свого звернення до Верховної ради закликала якнайшвидше призначити очільників Національного бюро розслідувань та Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Урсули фон дер Ляйен.

Президент Єврокомісії наголосила, що Україна досягла успіхів у боротьбі з корупціонерами, але для вступу до ЄС повинна посилити протидію.

"Боріться з корупцією, ви створили разючу машину боротьби з корупцією, але тепер цей комплекс інститутів потребує справжніх зубів. Потрібно, щоб очолювали ці установи належні люди, щоб був прокурор САП, директор Національного бюро боротьби з корупцією (НАБУ), їх треба призначити якомога швидше", - закликала Урсула фон дер Ляйен.

Для чого це потрібно?

Єврокомісія після надання Україні статусу кандидата в члени ЄС висунула ряд вимог, які необхідно виконати. Серед них є посилення боротьби з корупцією.

Зокрема, Євросоюз вимагає завершити призначення нового керівника САП шляхом атестації визначеного переможця конкурсу, а також розпочати та завершити процес відбору та призначення на посаду нового директора НАБУ.

Варто зазначити, що наразі Національне антикорупційне бюро України тимчасово очолює перший заступник директора Гізо Углава, оскільки термін повноважень Артема Ситника закінчився.