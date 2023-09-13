Глава Єврокомісії похвалила "великі кроки" України на шляху до ЄС

"Ми знаємо, що це нелегкий шлях. Вступ до ЄС ґрунтується на заслугах, і комісія завжди відстоюватиме цей принцип. Це потребує наполегливої праці та лідерства. Ми бачимо, які великі кроки зробила Україна з моменту надання їй статусу кандидата", - сказала вона.

Глава Єврокомісії впевнена, що майбутнє України у ЄС. Вона додала, що настав час гідно оцінити рішучість України.

"Я думаю, що Євросоюз функціонуватиме і з більш як 30 державами", - сказала фон дер Ляйєн.

Вступ України до ЄС

Ще минулого року Україна набула статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Тепер країна має виконати низку умов, щоб стати повноправним членом блоку.

Станом на кінець червня Україна виконала дві з семи умов, необхідних для початку переговорів.

При цьому віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина впевнена, що переговори щодо вступу до ЄС розпочнуться цього року.

Розширення ЄС

Після цього єврокомісар з розширення Олівер Варгії зазначив, що Єврокомісія планує зробити "суттєві пропозиції" щодо розширення Європейського Союзу вже у жовтні цього року.

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