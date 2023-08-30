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У Єврораді назвали приблизний термін розширення ЄС

Середа 30 серпня 2023 17:06
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У Єврораді назвали приблизний термін розширення ЄС Фото: президент Європейської Ради Шарль Мішель (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Європейській Раді вважають, що Євросоюз має бути готовий до прийняття нових членів до 2030 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Європейської Ради Шарля Мішеля, якого цитує брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Я вважаю, що ми (Євросоюз - ред.) повинні бути готові - з обох сторін - до 2030 року до розширення", - сказав президент Євроради.

Розширення Євросоюзу

Нещодавно Мішель заявляв, що ЄС повинен бути готовий прийняти нові країни-члени до 2030 року.

За його словами, розширення блоку є і залишатиметься процесом, що заснований на заслугах, адже членство в ЄС несе як обов’язки, так і переваги.

При цьому у Єврокомісії відмовились коментувати заяву голови Євроради.

Вступ України до ЄС

Ще минулого року Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Тепер країна має виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку.

Станом на кінець червня наша країна виконала дві з семи умов, які необхідні для початку переговорів.

При цьому віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина впевнена, що переговори щодо вступу в ЄС розпочнуться цього року.

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