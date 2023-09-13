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Глава Еврокомиссии похвалила "большие шаги" Украины на пути в ЕС

Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина достигла больших успехов на пути к вступлению в Евросоюз, но стране предстоит проделать еще много работы для обретения полноправного членства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте.

"Мы знаем, что это нелегкий путь. Вступление в ЕС основывается на заслугах, и комиссия всегда будет отстаивать этот принцип. Это требует упорного труда и лидерства. Мы видим, какие большие шаги сделала Украина с момента предоставления ей статуса кандидата", - сказала она.

Глава Еврокомиссии уверена, что будущее Украины в ЕС. Она добавила, что настало время по достоинству оценить решимость Украины.

"Я думаю, что Евросоюз будет функционировать и с более чем 30 государствами", - сказала фон дер Ляйен.

Вступление Украины в ЕС

Еще в прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Теперь страна должна выполнить ряд условий, чтобы стать полноправным членом блока.

По состоянию на конец июня Украина выполнила два из семи условий, необходимых для начала переговоров.

При этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина уверена, что переговоры по вступлению в ЕС начнутся в этом году.

Расширение ЕС

После этого еврокомиссар по расширению Оливер Варгеи отметил, что Еврокомиссия планирует сделать "существенные предложения" по расширению Европейского Союза уже в октябре этого года.

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ЕврокомиссияЕвросоюзВступление в ЕСУрсула фон дер Ляйен