У Естонії назвали росіян "опортуністами": "Якщо буде шанс захопити більше, вони захоплять"

Росіяни не зупиняться на досягнутому і спробують захопити більше території, якщо матимуть таку можливість.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова естонської розвідки Антс Ківісельг.

Відповідаючи на запитання про плани ворога щодо виключного досягнення кордонів Луганської та Донецької області, Ківісельг наголосив, що росіяни - більше опортуністи. Тому, "якщо буде шанс захопити більше території, вони захоплять".

"Але поки що ми бачимо, що росіяни зосереджують велику кількість свого війська саме на території Луганської та Донецької областей", - підсумував він.

Довідка

Варто зазначити, що опортунізм визначається, як політичний курс пристосуванства, безпринципності, запопадливості та зради інтересів певної політичної сили чи ідеології.

