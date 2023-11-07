У Естонії назвали росіян "опортуністами": "Якщо буде шанс захопити більше, вони захоплять"
Росіяни не зупиняться на досягнутому і спробують захопити більше території, якщо матимуть таку можливість.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова естонської розвідки Антс Ківісельг.
Відповідаючи на запитання про плани ворога щодо виключного досягнення кордонів Луганської та Донецької області, Ківісельг наголосив, що росіяни - більше опортуністи. Тому, "якщо буде шанс захопити більше території, вони захоплять".
"Але поки що ми бачимо, що росіяни зосереджують велику кількість свого війська саме на території Луганської та Донецької областей", - підсумував він.
Довідка
Варто зазначити, що опортунізм визначається, як політичний курс пристосуванства, безпринципності, запопадливості та зради інтересів певної політичної сили чи ідеології.
Окупаційні плани РФ
Нагадаємо, російське окупаційне керівництво постійно ставить необхідні "задачі" перед особовим складом щодо захоплення українських територій до визначеного терміну.
Через страх покарання бойовики не гребували вводити в оману керівництво та оголошували про "взяття" територій, які насправді контролювали ЗСУ.
Навіть попри масштабні зусилля, окупанти й донині несуть великі втрати через амбіції керівництва Кремля. Так, наприкінці жовтня російські війська активізувалися у спробі захопити Авдіївку та повернутися на втрачені позиції на сході - втім, без серйозних успіхів.
Зважаючи на це, у розвідці Британії оцінили, як просуваються бойові дії на фронті в останні тижні. Зокрема, там констатували, що спроба наступу окупантів у районі Авдіївки Донецької області провалилася.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.