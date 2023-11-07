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В Эстонии назвали россиян "опортунистами": "Если будет шанс захватить больше, они захватят"

Украина, Вторник 07 ноября 2023 10:40
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В Эстонии назвали россиян "опортунистами": "Если будет шанс захватить больше, они захватят" Фото: в эстонской разведке назвали россиян "опортунистами" (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова, Юлия Акимова

Россияне не остановятся на достигнутом и попытаются захватить больше территории, если у них будет такая возможность.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава эстонской разведки Антс Кивисельг.

Отвечая на вопрос о планах врага по исключительному достижению границ Луганской и Донецкой области, Кивисельг подчеркнул, что россияне - больше оппортунисты. Поэтому "если будет шанс захватить больше территории, они захватят".

"Но пока мы видим, что россияне сосредотачивают большое количество своего войска именно на территории Луганской и Донецкой областей", - подытожил он.

Справка

Стоит отметить, что оппортунизм определяется как политический курс приспособленчества, беспринципности, рвения и предательства интересов определенной политической силы или идеологии.

Оккупационные планы РФ

Напомним, российское оккупационное руководство постоянно ставит необходимые "задачи" перед личным составом по захвату украинских территорий до определенного срока.

Из-за страха наказания россияне не стеснялись вводить в заблуждение руководство и объявляли о "взятии" территорий, которые на самом деле контролировали ВСУ.

Даже несмотря на масштабные усилия, оккупанты и по сей день несут большие потери из-за амбиций руководства Кремля. Так, в конце октября российские войска активизировались в попытке захватить Авдеевку и вернуться на утраченные позиции на востоке - впрочем, без серьезных успехов.

Учитывая это, в разведке Британии оценили, как продвигаются боевые действия на фронте в последние недели. В частности, там констатировали, что попытка наступления оккупантов в районе Авдеевки Донецкой области провалилась.

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