В Эстонии назвали россиян "опортунистами": "Если будет шанс захватить больше, они захватят"

Россияне не остановятся на достигнутом и попытаются захватить больше территории, если у них будет такая возможность.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава эстонской разведки Антс Кивисельг.

Отвечая на вопрос о планах врага по исключительному достижению границ Луганской и Донецкой области, Кивисельг подчеркнул, что россияне - больше оппортунисты. Поэтому "если будет шанс захватить больше территории, они захватят".

"Но пока мы видим, что россияне сосредотачивают большое количество своего войска именно на территории Луганской и Донецкой областей", - подытожил он.

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Стоит отметить, что оппортунизм определяется как политический курс приспособленчества, беспринципности, рвения и предательства интересов определенной политической силы или идеологии.