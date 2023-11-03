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В розвідці Британії оцінили ситуацію на фронті в останні тижні

Україна, П'ятниця 03 листопада 2023 13:52
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В розвідці Британії оцінили ситуацію на фронті в останні тижні Фото: в розвідці Британії оцінили ситуацію на фронті в останні тижні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У розвідці Британії оцінили, як просуваються бойові дії на фронті в останні тижні. Зокрема, там констатували, що спроба наступу окупантів у районі Авдіївки Донецької області провалилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

"В ході останніх тижнів спостерігається продовження тенденції, яка була виявлена на початку війни: за інших рівних факторів баланс сухопутних боїв загалом надає перевагу силам, що обороняються", - йдеться у звіті.

Південь та Авдіївка

Як зазначають британські розвідники, "на півдні просування України залишається відносно статичним між двома основними лініями добре підготовлених оборонних позицій Росії".

А навколо міста Авдіївка на Донбасі "широкомасштабний російський штурм провалився на міцній українській обороні".

"Головним фактором цього явища, ймовірно, була відносна сторона тактичної авіації: обидві сторони підтримували надійну протиповітряну оборону, що не дозволяло бойовим літакам надавати ефективну повітряну підтримку для нападів", - зазначили у відомстві

Що перешкоджало контрнаступу?

Перш за все, як кажуть у розвідці Великої Британії, саме "географічний розмір" війни перешкоджав наступу.

"Обидві сторони намагалися зібрати вільні ударні сили, здатні до прориву, оскільки більшість їхніх мобілізованих військ потрібна для утримання 1200-кілометрової лінії зіткнення", - додали військові.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу на ранок 3 листопада, ЗСУ продовжують ведення оборони на сході та півдні, наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Минулої доби сталося 50 бойових зіткнень.

Зокрема, ЗСУ утримують позиції та продовжують наступальні дії на лівому березі Херсонської області. Також ЗСУ досягли успіху на північний схід від залізничної колії в районі Кліщіївки.

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