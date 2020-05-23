Глава бюджетного комитета Рады заразился коронавирусом

Глава бюджетного комитета Верховной рады, депутат от "Слуги народа" Юрий Аристов заболел коронавирусом COVID-19. Эпидемиологическая служба выясняет круг его контактов.

Об этом в Facebook написала заместитель председателя фракции "Слуга народа", депутат Евгения Кравчук.

По ее словам, Аристов чувствует себя нормально, симптомы легкие.

Ранее в этом же сообщении Кравчук писала, что за несколько последних дней в Верховной раде протестовали ПЦР-тестами 87 человек, из них - 53 депутата. Все результаты отрицательные, COVID-19 не обнаружено.

Напомним, ранее коронавирусную инфекцию подтвердили у народного депутата от фракции "Батькивщина" Олега Мейдича, из-за чего все члены фракции отправились на самоизоляцию.

В связи со вспышкой коронавируса Верховна рада решила отменить пленарные заседания, которые должны были состояться 21 и 22 мая.