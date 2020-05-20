Рада отменила пленарные заседания до конца недели из-за коронавируса

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Коронавирусом заболел нардеп от "Батькивщины"

В связи со вспышкой коронавируса в парламенте Верховна рада решила отменить пленарные заседания, которые должны были состояться в четверг и в пятницу. Отменить заседания рекомендовал регламентный комитет.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Нардепы поддержали соответствующий проект постановления №3511 "О внесении изменений в календарный план проведения третьей сессии Верховной рады Украины девятого созыва". За него проголосовали 311 депутатов ВР.

"Внести изменения в календарный план проведения третьей сессии ВРУ... о работе Верховной рады Украины в мае 2020 года, предусмотрев 21 и 22 мая работу в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах)", - говорится в постановлении.

Напомним, ранее сообщалось, что регламентный комитет Верховной рады будет рекомендовать отменить ближайшие пленарные заседания. Такое решение комитет принял из-за нового случая заражения коронавирусом среди нардепов.

Как писало РБК-Украина, коронавирусную инфекцию подтвердили у народного депутата от фракции "Батькивщина" Олега Мейдича, из-за чего все члены фракции отправились на самоизоляцию.

После этого спикер ВР Дмитрий Разумков поручил комитету по вопросам регламента провести срочное заседание в 12:00.

Добавим, что во вторник народные депутаты поддержали изменение графика проведения пленарных заседаний парламента.

Автор: Юлия Струк