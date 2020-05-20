ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рада отменила пленарные заседания до конца недели из-за коронавируса

Новости » Политика     20.05.2020 - 13:20
Рада отменила пленарные заседания до конца недели из-за коронавируса
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Коронавирусом заболел нардеп от "Батькивщины"

В связи со вспышкой коронавируса в парламенте Верховна рада решила отменить пленарные заседания, которые должны были состояться в четверг и в пятницу. Отменить заседания рекомендовал регламентный комитет.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Нардепы поддержали соответствующий проект постановления №3511 "О внесении изменений в календарный план проведения третьей сессии Верховной рады Украины девятого созыва". За него проголосовали 311 депутатов ВР.

"Внести изменения в календарный план проведения третьей сессии ВРУ... о работе Верховной рады Украины в мае 2020 года, предусмотрев 21 и 22 мая работу в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах)", - говорится в постановлении.

Напомним, ранее сообщалось, что регламентный комитет Верховной рады будет рекомендовать отменить ближайшие пленарные заседания. Такое решение комитет принял из-за нового случая заражения коронавирусом среди нардепов.

Как писало РБК-Украина, коронавирусную инфекцию подтвердили у народного депутата от фракции "Батькивщина" Олега Мейдича, из-за чего все члены фракции отправились на самоизоляцию.

После этого спикер ВР Дмитрий Разумков поручил комитету по вопросам регламента провести срочное заседание в 12:00.

Добавим, что во вторник народные депутаты поддержали изменение графика проведения пленарных заседаний парламента.

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Верховная Радапленарное заседаниеКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь