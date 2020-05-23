Голова бюджетного комітету Ради заразився коронавірусом

Голова бюджетного комітету Верховної ради, депутат від "Слуги народу" Юрій Арістов захворів на коронавірус COVID-19. Епідеміологічна служба з‘ясовує коло його контактів.

Про це у Facebook написала заступник голови фракції "Слуга народу", депутат Євгенія Кравчук.

За її словами, Арістов почувається нормально, симптоми легкі.

Раніше у йьому ж дописі Кравчук писала, що за кілька останніх днів у Верховній раді протестували ПЛР-тестами 87 осіб, з них - 53 депутати. Усі результати негативні, COVID-19 не виявлено.

Нагадаємо, раніше коронавірусну інфекцію підтвердили у народного депутата від фракції "Батьківщина" Олега Мейдича, через що всі члени фракції відправилися на самоізоляцію.

У зв'язку зі спалахом коронавірусу Верховна рада вирішила скасувати пленарні засідання, які повинні були відбутися 21 та 22 травня.