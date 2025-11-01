Гірше, ніж у 2023 році: Росія в жовтні випустила по Україні рекордну кількість ракет

Агентство проаналізувало українські дані про відбиття російських атак за жовтень. Згідно з підрахунками, за жовтень окупанти випустили 270 ракет усіх типів, що є найбільшим показником з 2023 року, коли вперше почали оприлюднюватися дані про кількість запущених та збитих ракет.

Загалом 270 ракет у жовтні - це на 46% більше, ніж було у попередньому місяці. При цьому Росія випустила за місяць по Україні 5298 далекобійних безпілотників - це на 6% менше, ніж у жовтні.

Неприхований тероризм та відповідь України

Мішенню росіян під час атак у жовтні ставала переважно енергетична інфраструктура України. Російські окупанти здійснюють теракти проти енергетики вже четверту зиму поспіль. В Україні знову ввели тимчасові відключення електроенергії.

Київ називає тактику РФ тероризмом, який спрямований на виснаження цивільного населення. Президент України Володимир Зеленський сказав, що російський режим намагається посіяти хаос, атакуючи енергетику.

"Завдання Росії - створити хаос і чинити психологічний тиск на населення шляхом ударів по енергетичних об’єктах і залізницях", - заявив він під час брифінгу.

При цьому Україна цього року має можливість боляче відповідати росіянам на атаки. Удари Сил оборони спрямовані на російські нафтобази та нафтопереробні заводи. Це спровокувало бензинову кризу в РФ та позбавило Кремль частини нафтових доходів, потрібних для фінансування війни.