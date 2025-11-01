Хуже, чем в 2023 году: Россия в октябре выпустила по Украине рекордное количество ракет

Агентство проанализировало украинские данные об отражении российских атак за октябрь. Согласно подсчетам, за октябрь оккупанты выпустили 270 ракет всех типов, что является наибольшим показателем с 2023 года, когда впервые начали обнародоваться данные о количестве запущенных и сбитых ракет.

Всего 270 ракет в октябре - это на 46% больше, чем было в предыдущем месяце. При этом Россия выпустила за месяц по Украине 5298 дальнобойных беспилотников - это на 6% меньше, чем в октябре.

Неприкрытый терроризм и ответ Украины

Мишенью россиян во время атак в октябре становилась преимущественно энергетическая инфраструктура Украины. Российские оккупанты совершают теракты против энергетики уже четвертую зиму подряд. В Украине снова ввели временные отключения электроэнергии.

Киев называет тактику РФ терроризмом, который направлен на истощение гражданского населения. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что российский режим пытается посеять хаос, атакуя энергетику.

"Задача России - создать хаос и оказывать психологическое давление на население путем ударов по энергетическим объектам и железным дорогам", - заявил он во время брифинга.

При этом Украина в этом году имеет возможность больно отвечать россиянам на атаки. Удары Сил обороны направлены на российские нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы. Это спровоцировало бензиновый кризис в РФ и лишило Кремль части нефтяных доходов, необходимых для финансирования войны.