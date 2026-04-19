Гігантські соми у Чорнобилі: науковець пояснив, чи справді вони існують

Історії про величезних сомів у Чорнобильській зоні частково відповідають дійсності. Таку рибу справді фіксували, однак її розміри пояснюються не радіацією, а умовами середовища.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів завідувач наукового відділу Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника Денис Вишневський.
За словами науковця, великих сомів спостерігали у ставку-охолоджувачі ЧАЕС та у підвідних каналах. Риба там виростала до значних розмірів через постійне підживлення.
"Особовий склад станції, коли йшов з їдальні повз ці водойми, підгодовував рибу", - пояснив Вишневський.
Соми мають природну особливість - вони можуть рости протягом усього життя. Якщо рибу не виловлюють і вона має достатньо їжі, її розміри можуть бути справді вражаючими.
За словами дослідника, виловлені екземпляри досягали понад метр-півтора завдовжки.
Останніх великих сомів у ставку-охолоджувачі виловлювали приблизно у 2018 році, коли водойму почали виводити з експлуатації. Після зупинки подачі води рівень у ставку різко впав, і риба майже зникла.
"Після цього сомів там вже майже не спостерігали", - зазначив науковець.
Водночас, за словами Вишневського, у річці Прип’ять соми, ймовірно, досі водяться.
Раніше РБК-Україна розповідало, що у тварин у Чорнобильській зоні не фіксують масових видимих мутацій. Попри вплив радіації, зовнішніх аномалій майже немає, а слабкі особини не виживають через природний відбір. Вплив радіації досліджують на рівні генетики, але нинішні рівні опромінення не спричиняють помітних змін.
Також ми писали, що у Прип’яті постійно мешкають переважно дрібні тварини - лисиці, зайці та соколи, тоді як великі звірі заходять у місто лише тимчасово, використовуючи його як транзитний маршрут або місце для пошуку їжі.