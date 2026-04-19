Гігантські соми у Чорнобилі: науковець пояснив, чи справді вони існують

Соми досі можуть жити у річці Прип’ять
Фото: Звідки у зоні ЧАЕС з'явилися гігантські соми? (pixabay.com)

Історії про величезних сомів у Чорнобильській зоні частково відповідають дійсності. Таку рибу справді фіксували, однак її розміри пояснюються не радіацією, а умовами середовища.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів завідувач наукового відділу Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника Денис Вишневський.

Читайте також: Не через радіацію. Чому насправді з Чорнобильської зони зникли голуби і білі лелеки

Головне:

  • Реальні розміри: У каналах ЧАЕС фіксували риб завдовжки понад 1,5 метра.
  • Причина росту: Аномальні розміри пояснюються відсутністю вилову та постійним підживленням риби працівниками станції.
  • Локація: Найбільше сомів спостерігали у ставку-охолоджувачі ЧАЕС.
  • Зміна екосистеми: Після 2018 року, коли ставок почали виводити з експлуатації та рівень води впав, величезні соми у цій водоймі майже зникли.
  • Поточна ситуація: Науковці припускають, що великі екземпляри досі можуть водитися у річці Прип'ять.
  • Науковий факт: Соми здатні рости протягом усього життя.

Де бачили великих сомів

За словами науковця, великих сомів спостерігали у ставку-охолоджувачі ЧАЕС та у підвідних каналах. Риба там виростала до значних розмірів через постійне підживлення.

"Особовий склад станції, коли йшов з їдальні повз ці водойми, підгодовував рибу", - пояснив Вишневський.

Чому вони такі великі

Соми мають природну особливість - вони можуть рости протягом усього життя. Якщо рибу не виловлюють і вона має достатньо їжі, її розміри можуть бути справді вражаючими.

За словами дослідника, виловлені екземпляри досягали понад метр-півтора завдовжки.

Що змінилося зараз

Останніх великих сомів у ставку-охолоджувачі виловлювали приблизно у 2018 році, коли водойму почали виводити з експлуатації. Після зупинки подачі води рівень у ставку різко впав, і риба майже зникла.

"Після цього сомів там вже майже не спостерігали", - зазначив науковець.

Водночас, за словами Вишневського, у річці Прип’ять соми, ймовірно, досі водяться.

Раніше РБК-Україна розповідало, що у тварин у Чорнобильській зоні не фіксують масових видимих мутацій. Попри вплив радіації, зовнішніх аномалій майже немає, а слабкі особини не виживають через природний відбір. Вплив радіації досліджують на рівні генетики, але нинішні рівні опромінення не спричиняють помітних змін.

Також ми писали, що у Прип’яті постійно мешкають переважно дрібні тварини - лисиці, зайці та соколи, тоді як великі звірі заходять у місто лише тимчасово, використовуючи його як транзитний маршрут або місце для пошуку їжі.

Більше по темі:
ЧАЕСЧорнобильЧорнобильській заповідникРиба