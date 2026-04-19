Гігантські соми у Чорнобилі: науковець пояснив, чи справді вони існують

Головне: Реальні розміри: У каналах ЧАЕС фіксували риб завдовжки понад 1,5 метра.

У каналах ЧАЕС фіксували риб завдовжки понад 1,5 метра. Причина росту: Аномальні розміри пояснюються відсутністю вилову та постійним підживленням риби працівниками станції.

Аномальні розміри пояснюються відсутністю вилову та постійним підживленням риби працівниками станції. Локація: Найбільше сомів спостерігали у ставку-охолоджувачі ЧАЕС.

Найбільше сомів спостерігали у ставку-охолоджувачі ЧАЕС. Зміна екосистеми: Після 2018 року, коли ставок почали виводити з експлуатації та рівень води впав, величезні соми у цій водоймі майже зникли.

Після 2018 року, коли ставок почали виводити з експлуатації та рівень води впав, величезні соми у цій водоймі майже зникли. Поточна ситуація: Науковці припускають, що великі екземпляри досі можуть водитися у річці Прип'ять.

Науковці припускають, що великі екземпляри досі можуть водитися у річці Прип'ять. Науковий факт: Соми здатні рости протягом усього життя.

Де бачили великих сомів

За словами науковця, великих сомів спостерігали у ставку-охолоджувачі ЧАЕС та у підвідних каналах. Риба там виростала до значних розмірів через постійне підживлення.

"Особовий склад станції, коли йшов з їдальні повз ці водойми, підгодовував рибу", - пояснив Вишневський.

Чому вони такі великі

Соми мають природну особливість - вони можуть рости протягом усього життя. Якщо рибу не виловлюють і вона має достатньо їжі, її розміри можуть бути справді вражаючими.

За словами дослідника, виловлені екземпляри досягали понад метр-півтора завдовжки.

Що змінилося зараз

Останніх великих сомів у ставку-охолоджувачі виловлювали приблизно у 2018 році, коли водойму почали виводити з експлуатації. Після зупинки подачі води рівень у ставку різко впав, і риба майже зникла.

"Після цього сомів там вже майже не спостерігали", - зазначив науковець.

Водночас, за словами Вишневського, у річці Прип’ять соми, ймовірно, досі водяться.