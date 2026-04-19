ua en ru
Нд, 19 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Чи є мутанти у Чорнобильській зоні? Науковець розповів, що відбувається з тваринами

11:15 19.04.2026 Нд
3 хв
На перший погляд складно визначити, чи є відхилення у розвитку тварин
aimg Тетяна Веремєєва aimg Василина Копитко
Чи є мутанти у Чорнобильській зоні? Науковець розповів, що відбувається з тваринами Фото: Кінь у Чорнобильській зоні (фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник/Facebook)

Попри поширені страхи, у тварин у Чорнобильській зоні не фіксують масових видимих мутацій. Вплив радіації є, але він не проявляється у вигляді очевидних аномалій.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів завідувач наукового відділу Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника Денис Вишневський.

Головне:

  • Відсутність аномалій: Науковці не фіксують у Чорнобильській зоні тварин із видимими зовнішніми відхиленнями.
  • Природний відбір: Особини з мутаціями, що послаблюють організм, не виживають у дикій природі.
  • Рівень радіації: Поточне опромінення в зоні відчуження недостатнє для того, щоб викликати масові візуальні аномалії у великих ссавців.
  • Складні дослідження: Вплив радіації вивчають на рівні генетики та фізіології (зокрема на мишах) разом із фахівцями Фукусімського університету.
  • Позиція заповідника: Основна робота науковців зараз зосереджена на моніторингу чисельності популяцій та природному розподілі видів на території.

Чи видно мутації у тварин

За словами науковця, навіть під час відлову тварин жодних зовнішніх відхилень зазвичай не спостерігається.

"Навіть коли ловимо якихось тваринок, то візуально вони нічим не відрізняються", - пояснив він.

Щоб виявити можливі зміни, необхідні складні дослідження - на рівні генетики, крові та фізіології. Такі роботи проводять спільно з Інститутом ядерних досліджень НАН України та Фукусімським університетом.

Який реальний вплив радіації

Дослідження проводять переважно на мишах, перевіряючи різні показники - від рівня глюкози до цитогенетичних змін.

Водночас нинішній рівень опромінення у зоні не є таким, щоб викликати масові аномалії.

"Рівні опромінення зараз не такі, щоб у тварин відбувались аномалії", - зазначив Вишневський.

Тварини з мутаціями не виживають (інфографіка РБК-Україна)

Чому "мутантів" не видно

Науковець пояснює: навіть якщо мутації виникають, вони рідко проявляються зовні, адже такі тварини не виживають.

"Якщо мутації накопичуються, то це шлях до вибуття з марафону на виживання", - наголосив він.

У природі будь-які відхилення, що послаблюють життєздатність, призводять до загибелі особини ще до того, як це стане помітно.

Що досліджують у заповіднику

У Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник основну увагу приділяють не мутаціям, а чисельності та розподілу видів.

Вплив радіації на організми детально вивчають радіобіологи профільних установ, зокрема Інституту ядерних досліджень.

Раніше РБК-Україна розповідало, що у Чорнобильській зоні відчуження зацвіла рідкісна рослина - сон-трава, занесена до Червоної книги України. Науковці наголошують, що її потрібно берегти і не зривати, а також зазначають, що поява цієї квітки є важливою для природи регіону.

Також ми писали, що у центрі Чорнобиля вперше за два десятиліття помітили групу білих лелек, які зробили там зупинку. Фахівці вважають, що це може свідчити про зміни у поведінці та популяції птахів, адже раніше вони лише пролітали цю територію без тривалих зупинок.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ЧАЕС Чорнобиль Чорнобильській заповідник
Новини
Трампа "кинули"? Влада Ірану відмовилася передавати США збагачений уран
Аналітика
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
