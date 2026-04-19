Чи є мутанти у Чорнобильській зоні? Науковець розповів, що відбувається з тваринами

Попри поширені страхи, у тварин у Чорнобильській зоні не фіксують масових видимих мутацій. Вплив радіації є, але він не проявляється у вигляді очевидних аномалій.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів завідувач наукового відділу Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника Денис Вишневський.

Головне: Відсутність аномалій: Науковці не фіксують у Чорнобильській зоні тварин із видимими зовнішніми відхиленнями.

Науковці не фіксують у Чорнобильській зоні тварин із видимими зовнішніми відхиленнями. Природний відбір: Особини з мутаціями, що послаблюють організм, не виживають у дикій природі.

Особини з мутаціями, що послаблюють організм, не виживають у дикій природі. Рівень радіації: Поточне опромінення в зоні відчуження недостатнє для того, щоб викликати масові візуальні аномалії у великих ссавців.

Поточне опромінення в зоні відчуження недостатнє для того, щоб викликати масові візуальні аномалії у великих ссавців. Складні дослідження: Вплив радіації вивчають на рівні генетики та фізіології (зокрема на мишах) разом із фахівцями Фукусімського університету.

Вплив радіації вивчають на рівні генетики та фізіології (зокрема на мишах) разом із фахівцями Фукусімського університету. Позиція заповідника: Основна робота науковців зараз зосереджена на моніторингу чисельності популяцій та природному розподілі видів на території.

Чи видно мутації у тварин

За словами науковця, навіть під час відлову тварин жодних зовнішніх відхилень зазвичай не спостерігається.

"Навіть коли ловимо якихось тваринок, то візуально вони нічим не відрізняються", - пояснив він.

Щоб виявити можливі зміни, необхідні складні дослідження - на рівні генетики, крові та фізіології. Такі роботи проводять спільно з Інститутом ядерних досліджень НАН України та Фукусімським університетом.

Який реальний вплив радіації

Дослідження проводять переважно на мишах, перевіряючи різні показники - від рівня глюкози до цитогенетичних змін.

Водночас нинішній рівень опромінення у зоні не є таким, щоб викликати масові аномалії.

"Рівні опромінення зараз не такі, щоб у тварин відбувались аномалії", - зазначив Вишневський.



Тварини з мутаціями не виживають (інфографіка РБК-Україна)

Чому "мутантів" не видно

Науковець пояснює: навіть якщо мутації виникають, вони рідко проявляються зовні, адже такі тварини не виживають.

"Якщо мутації накопичуються, то це шлях до вибуття з марафону на виживання", - наголосив він.

У природі будь-які відхилення, що послаблюють життєздатність, призводять до загибелі особини ще до того, як це стане помітно.

Що досліджують у заповіднику

У Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник основну увагу приділяють не мутаціям, а чисельності та розподілу видів.

Вплив радіації на організми детально вивчають радіобіологи профільних установ, зокрема Інституту ядерних досліджень.