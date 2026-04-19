RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Гигантские сомы в Чернобыле: ученый объяснил, действительно ли они существуют

13:30 19.04.2026 Вс
2 мин
Сомы до сих пор могут жить в реке Припять
aimg Татьяна Веремеева aimg Василина Копытко
Фото: Откуда в зоне ЧАЭС появились гигантские сомы? (pixabay.com)

Истории об огромных сомах в Чернобыльской зоне частично соответствуют действительности. Такую рыбу действительно фиксировали, однако ее размеры объясняются не радиацией, а условиями среды.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заведующий научным отделом Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Денис Вишневский.

Главное:

  • Реальные размеры: В каналах ЧАЭС фиксировали рыб длиной более 1,5 метра.
  • Причина роста: Аномальные размеры объясняются отсутствием вылова и постоянной подкормкой рыбы работниками станции.
  • Локация: Больше всего сомов наблюдали в пруду-охладителе ЧАЭС.
  • Изменение экосистемы: После 2018 года, когда пруд начали выводить из эксплуатации и уровень воды упал, огромные сомы в этом водоеме почти исчезли.
  • Текущая ситуация: Ученые предполагают, что крупные экземпляры до сих пор могут водиться в реке Припять.
  • Научный факт: Сомы способны расти в течение всей жизни.

Где видели больших сомов

По словам ученого, больших сомов наблюдали в пруду-охладителе ЧАЭС и в подводных каналах. Рыба там вырастала до значительных размеров из-за постоянной подпитки.

"Личный состав станции, когда шел из столовой мимо этих водоемов, подкармливал рыбу", - пояснил Вишневский.

Почему они такие большие

Сомы имеют природную особенность - они могут расти в течение всей жизни. Если рыбу не вылавливают и она имеет достаточно пищи, ее размеры могут быть действительно впечатляющими.

По словам исследователя, выловленные экземпляры достигали более метра-полутора в длину.

Что изменилось сейчас

Последних крупных сомов в пруду-охладителе вылавливали примерно в 2018 году, когда водоем начали выводить из эксплуатации. После остановки подачи воды уровень в пруду резко упал, и рыба почти исчезла.

"После этого сомов там уже почти не наблюдали", - отметил ученый.

В то же время, по словам Вишневского, в реке Припять сомы, вероятно, до сих пор водятся.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что у животных в Чернобыльской зоне не фиксируют массовых видимых мутаций. Несмотря на влияние радиации, внешних аномалий почти нет, а слабые особи не выживают из-за естественного отбора. Влияние радиации исследуют на уровне генетики, но нынешние уровни облучения не вызывают заметных изменений.

Также мы писали, что в Припяти постоянно живут преимущественно мелкие животные - лисы, зайцы и соколы, тогда как крупные звери заходят в город лишь временно, используя его как транзитный маршрут или место для поиска пищи.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
