Гигантские сомы в Чернобыле: ученый объяснил, действительно ли они существуют

Истории об огромных сомах в Чернобыльской зоне частично соответствуют действительности. Такую рыбу действительно фиксировали, однако ее размеры объясняются не радиацией, а условиями среды.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заведующий научным отделом Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Денис Вишневский.
По словам ученого, больших сомов наблюдали в пруду-охладителе ЧАЭС и в подводных каналах. Рыба там вырастала до значительных размеров из-за постоянной подпитки.
"Личный состав станции, когда шел из столовой мимо этих водоемов, подкармливал рыбу", - пояснил Вишневский.
Сомы имеют природную особенность - они могут расти в течение всей жизни. Если рыбу не вылавливают и она имеет достаточно пищи, ее размеры могут быть действительно впечатляющими.
По словам исследователя, выловленные экземпляры достигали более метра-полутора в длину.
Последних крупных сомов в пруду-охладителе вылавливали примерно в 2018 году, когда водоем начали выводить из эксплуатации. После остановки подачи воды уровень в пруду резко упал, и рыба почти исчезла.
"После этого сомов там уже почти не наблюдали", - отметил ученый.
В то же время, по словам Вишневского, в реке Припять сомы, вероятно, до сих пор водятся.
