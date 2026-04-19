Не через радіацію. Чому насправді з Чорнобильської зони зникли голуби і білі лелеки

Зникнення людини із зони відчуження після аварії на ЧАЕС спричинило крах екосистеми для видів, які століттями залежали від сусідства з нами. Зокрема, голубів, білих лелек та пацюків.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів завідувач наукового відділу Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника Денис Вишневський .

Головне: Зникнення видів-супутників людини: Через 4-5 років після аварії із зони "пішли" білі лелеки, сизі голуби, хатні миші та руді пацюки - види, чиє життя було критично залежним від людей.

Через 4-5 років після аварії із зони "пішли" білі лелеки, сизі голуби, хатні миші та руді пацюки - види, чиє життя було критично залежним від людей. Природні перепони для лелек: Поверненню лелек заважає заростання лук, де вони раніше полювали, а також поява небезпечного хижака - орлана-білохвоста.

Поверненню лелек заважає заростання лук, де вони раніше полювали, а також поява небезпечного хижака - орлана-білохвоста. Транзитна територія: Поява білих лелек у Чорнобилі вперше за 20 років - це лише короткий перепочинок під час міграції. Птахи використовують зону для відпочинку, але не залишаються в ній.

Поява білих лелек у Чорнобилі вперше за 20 років - це лише короткий перепочинок під час міграції. Птахи використовують зону для відпочинку, але не залишаються в ній. Дефіцит голубів: Сьогодні невеликі зграї голубів можна зустріти лише в самому Чорнобилі, на проммайданчику ЧАЕС або покинутих фермах, проте їхня кількість мізерна порівняно з містами.

Сьогодні невеликі зграї голубів можна зустріти лише в самому Чорнобилі, на проммайданчику ЧАЕС або покинутих фермах, проте їхня кількість мізерна порівняно з містами. Відсутність аномалій: Знайти мутації чи аномалії в дикій природі майже нереально. Натомість трапляються унікальні знахідки - наприклад, гніздо пугача в недобудованій градирні ЧАЕС.

Кінець епохи "сусідів людини"

За словами фахівця, масове зникнення певних видів почалося вже у першу п'ятирічку після катастрофи. Це стосувалося не лише птахів, а й дрібних ссавців.

"Білий лелека зник через 4-5 років після аварії на ЧАЕС. Те саме сталося з рудим пацюком, хатньою мишею і голубом - видами, які живуть біля людей", - зазначає Вишневський.

Головною причиною стало припинення господарської діяльності. Коли людей відселили, худобу перестали випасати, і луки, де лелеки зазвичай шукали їжу, почали стрімко заростати чагарниками. Окрім зміни кормової бази, з'явився ще один критичний фактор - небезпека з боку хижаків.

"З'явився орлан-білохвіст, який полює на лелек, тому вони покинули ці місця", - пояснює науковець.

Чи повернуться лелеки до Чорнобиля

Попри те, що нещодавно птахів бачили у центрі міста, Вишневський вважає, що цей вид не повернеться у заповідник. Щороку тисячі птахів використовують зону лише як транзитний пункт під час міграції.

"Цього разу вони сіли в центрі Чорнобиля на будівлі, щоб перепочити. Мабуть, потім полетіли далі. Їм нема сенсу зараз тут селитися. Під час міграції через зону "проходить" багато птахів, але тут не залишаються. Наприклад, рибоїдний сокіл скопа", - додає фахівець.

Білих лелек вперше за 20 років помітили у Чорнобилі (фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник/Facebook)

Доля сизих голубів

Схожа ситуація склалася і з голубами. Втрата традиційних місць годівлі та тиск з боку хижих птахів зробили їхнє життя в умовах дикої природи майже неможливим.

"Голуба зараз дійсно досить мало у зоні, його ще можна побачити у місті Чорнобиль і на промзоні ЧАЕС. Іноді зграї зустрічаємо на покинутих фермах, але це не порівняти з тою кількістю, що у звичайних містах", - резюмує Вишневський.