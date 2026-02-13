Достойная жизнь без подработок: Лисовой озвучил планы по новым зарплатам учителей

Заработная плата украинских педагогов должна не только соответствовать среднерыночным показателям, но и превышать их. Правительство уже работает над новой системой оплаты труда.

РБК-Украина сообщает, что об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовой в подкасте "Диалоги" на YouTube-канале Центра социальных изменений и поведенческой экономики

Достойная оплата и новая система с сентября

По словам главы МОН, мотивация учителя состоит из трех факторов: достойной зарплаты, возможности профессионального роста и комфортной образовательной среды. Лисовой подчеркнул, что педагог должен чувствовать себя достойно и обеспечивать все свои жизненные потребности без мыслей об "элементарных вещах".

Сейчас правительство уже работает над реформой. С сентября 2026 года в Украине должна заработать совершенно новая система оплаты труда. Она будет предусматривать значительное увеличение базового должностного оклада, что сделает выплаты более прозрачными и стабильными.