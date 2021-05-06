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Гибель пограничника под Одессой расследуют по статье небрежное отношение к военной службе

Новина українською → Одесса, Четверг 06 мая 2021 20:39
Гибель пограничника под Одессой расследуют по статье небрежное отношение к военной службе Фото: расследование гибели пограничника в Одесской области (dbr.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Гибель пограничника в Одесской области, тело которого было найдено 6 мая, расследуется по статье небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях особого периода. Следствием назначены экспертизы и устанавливаются лица, ответственные за техническое состояние лодки.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

В ГБР отметили, что досудебное расследование проводят сотрудники территориального управления в Николаеве. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 425 УК Украины - небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях особого периода.

Проводятся следственные действия, в ходе которых устанавливаются лица, ответственные за эксплуатацию лодки и ее техническое состояние, а также за проведение соответствующих инструктажей. Назначен ряд экспертиз.

Фото: расследование гибели пограничника в Одесской области (dbr.gov.ua)

Напомним, вечером 5 мая стало известно, что при патрулировании границы на озере Тудоров в Одесской области перевернулась моторная лодка с четырьмя пограничниками. Троим удалось спастись. Все получили переохлаждение. У одного из военнослужащих - травма ног.

Еще один пограничник пропал без вести. Его тело нашли утром 6 мая в реке Турунчук в районе села Ясько. Погибшим оказался майор Константин Коняев.

Ранее РБК-Украина писало, что в Черновицкой области от выстрела из огнестрельного оружия погиб пограничник.

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