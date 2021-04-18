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В Черновицкой области от выстрела погиб пограничник

Новина українською → Тереблече, Воскресенье 18 апреля 2021 12:21
В Черновицкой области от выстрела погиб пограничник Фото: в Черновицкой области погиб пограничник (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Черновицкой области от выстрела из огнестрельного оружия погиб пограничник. Предварительно, 24-летний сотрудник Черновицкого пограничного отряда совершил самоубийство.

Об этом сообщил пресс-секретарь пограничного отряда Сергей Бровко сообщает "Черновицкий луч".

По словам Бровко, тело погибшего пограничника обнаружили сегодня утром вблизи пропускного пункта "Порубное" в селе Тереблече.

"Предварительно, он применил в отношении себя огнестрельное оружие. Военнослужащий вел себя нормально, особым поведением не определялся. Почему произошел этот случай будут определять соответствующие службы", - сказал он журналистам.

Напомним, в начале апреля подобный случай произошел на границе с Беларусью. Тогда находясь в пограничном патруле совершил самоубийство 20-летний срочник из Николаева.

Также РБК-Украина писало о случае самоубийства в тренировочном центре "Десна". Там в начале апреля застрелился военнослужащий-контрактник.

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Новости Украины Происшествия самоубийство пограничники Черновицкая область
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