В Черновицкой области от выстрела погиб пограничник

В Черновицкой области от выстрела из огнестрельного оружия погиб пограничник. Предварительно, 24-летний сотрудник Черновицкого пограничного отряда совершил самоубийство.

Об этом сообщил пресс-секретарь пограничного отряда Сергей Бровко сообщает "Черновицкий луч" .

"Предварительно, он применил в отношении себя огнестрельное оружие. Военнослужащий вел себя нормально, особым поведением не определялся. Почему произошел этот случай будут определять соответствующие службы", - сказал он журналистам.

По словам Бровко, тело погибшего пограничника обнаружили сегодня утром вблизи пропускного пункта "Порубное" в селе Тереблече.

Напомним, в начале апреля подобный случай произошел на границе с Беларусью. Тогда находясь в пограничном патруле совершил самоубийство 20-летний срочник из Николаева.

Также РБК-Украина писало о случае самоубийства в тренировочном центре "Десна". Там в начале апреля застрелился военнослужащий-контрактник.