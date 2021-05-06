Загибель прикордонника під Одесою розслідують за статтею недбале ставлення до військової служби

Загибель прикордонника в Одеській області, тіло якого було знайдено 6 травня, розслідується за статтею недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду. Слідством призначені експертизи та встановлюються особи, відповідальні за технічний стан човна.

Про це повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань (ДБР).

У ДБР відмітили, що досудове розслідування проводять співробітники територіального управління в Миколаєві. Кримінальну справу порушено за ч.3 ст. 425 КК України - недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду. Проводяться слідчі дії, в ході яких встановлюються особи, відповідальні за експлуатацію човна та її технічний стан, а також за проведення відповідних інструктажів. Призначено низку експертиз. Фото: розслідування загибелі прикордонника в Одеській області (dbr.gov.ua)