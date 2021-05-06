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Загибель прикордонника під Одесою розслідують за статтею недбале ставлення до військової служби

Новость на русском → Одеса, Четвер 06 травня 2021 20:39
Загибель прикордонника під Одесою розслідують за статтею недбале ставлення до військової служби Фото: розслідування загибелі прикордонника в Одеській області (dbr.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Загибель прикордонника в Одеській області, тіло якого було знайдено 6 травня, розслідується за статтею недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду. Слідством призначені експертизи та встановлюються особи, відповідальні за технічний стан човна.

Про це повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань (ДБР).

У ДБР відмітили, що досудове розслідування проводять співробітники територіального управління в Миколаєві. Кримінальну справу порушено за ч.3 ст. 425 КК України - недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду.

Проводяться слідчі дії, в ході яких встановлюються особи, відповідальні за експлуатацію човна та її технічний стан, а також за проведення відповідних інструктажів. Призначено низку експертиз.

Фото: розслідування загибелі прикордонника в Одеській області (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, ввечері 5 травня стало відомо, що при патрулюванні кордону на озері Тудорів в Одеській області перекинувся моторний човен з чотирма прикордонниками. Трьом вдалося врятуватися. Всі отримали переохолодження. У одного з військовослужбовців - травма ніг.

Ще один прикордонник зник безвісти. Його тіло знайшли вранці 6 травня в річці Турунчук в районі села Ясько. Загиблим виявився майор Костянтин Коняєв.

Раніше РБК-Україна писало, що в Чернівецькій області від пострілу з вогнепальної зброї загинув прикордонник.

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