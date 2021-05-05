В Одесской области перевернулась лодка с пограничниками: один пропал без вести
При патрулировании границы на озере Тудоров в Одесской области перевернулась моторная лодка с пограничниками. В ней находились четверо военных, троим удалось спасти, еще одного ищут.
Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы.
Отмечается, что ЧП произошло около 16:00. Троим пограничникам удалось самостоятельно добраться до суши. При этом один из военных вытащил другого на себе. Все спасенные получили переохлаждение. У одного из военнослужащих травма ног. Им оказывается медицинская помощь.
Поиски еще одного пограничника продолжаются. К поисково-спасательной операции привлечены военные близлежащих застав, сотрудники водной полиции Одесского районного управления, ГСЧС и местные рыбаки.
Поиски пропавшего пограничника также ведутся с воздуха. Для этого привлечен вертолет авиаэскадрильи Госпогранслужбы. Причины ЧП выясняются. О происшествии проинформирована прокуратура. Назначено служебное расследование.
Напомним, возле границы с РФ украинские пограничники обнаружили четыре парашюта. Начато досудебное расследование.
Отметим, пограничники вечером 28 апреля зафиксировали нарушение воздушной границы Украины со стороны Румынии. Самолет приземлился в Житомирской области, что находящиеся в нем лица задержаны, они подозреваются в контрабанде сигарет.
Ранее, 25 апреля сотрудники Львовского пограничного отряда обнаружили 66 килограммов янтаря в микроавтобусе, следовавшем в Польшу.