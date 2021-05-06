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Перевернулся на лодке: пограничник погиб во время несения службы в Одесской области

Новина українською → Четверг 06 мая 2021 13:29
Перевернулся на лодке: пограничник погиб во время несения службы в Одесской области Фото: в Одесской области нашли погибшим пограничника (фото dpsu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Пограничника, который перевернулся на катере и исчез во время патрулирования в Одесской области 5 мая, сегодня нашли мертвым. Погиб майор Константин Коняев.

Об этом сообщил глава ГПСУ Сергей Дейнеко.

Поиски пограничника продолжались постоянно. К ним присоединились спасатели ГСЧС и сотрудники полиции, а также местные жители.

"Даже в этой трагической ситуации офицер успел скоординировать действия всех, кто находился с ним в лодке, что в дальнейшем помогло троим пограничникам спастись. Это невосполнимая потеря для охранников границы, это боль для его семьи", - написал Дейнеко.

По данным одесского издания "Думская", тело пограничника нашли в реке Турунчук в районе села Ясько.

Напомним, вчера вечером стало известно, что при патрулировании границы на озере Тудоров в Одесской области перевернулась моторная лодка с четырьмя пограничниками. Троим удалось спастись.

Все получили переохлаждение. У одного из военнослужащих - травма ног.

Ранее РБК-Украина писало, что в Черновицкой области от выстрела из огнестрельного оружия погиб пограничник.

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