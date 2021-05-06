Перевернулся на лодке: пограничник погиб во время несения службы в Одесской области

Пограничника, который перевернулся на катере и исчез во время патрулирования в Одесской области 5 мая, сегодня нашли мертвым. Погиб майор Константин Коняев.

Поиски пограничника продолжались постоянно. К ним присоединились спасатели ГСЧС и сотрудники полиции, а также местные жители.

"Даже в этой трагической ситуации офицер успел скоординировать действия всех, кто находился с ним в лодке, что в дальнейшем помогло троим пограничникам спастись. Это невосполнимая потеря для охранников границы, это боль для его семьи", - написал Дейнеко.

По данным одесского издания "Думская", тело пограничника нашли в реке Турунчук в районе села Ясько.