ГФС разоблачила масштабное уклонение от уплаты налогов в рамках давальческой схемы на ОПЗ

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков налогов Государственной фискальной службы (ГФС) под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора разоблачили масштабное уклонение от уплаты налогов на сумму более 41 млн гривен в рамках давальческой схемы на ОПЗ.

Об этом говорится на сайте ГФС.

Правоохранители установили, что служебные лица указанного предприятия, находится в г. Киеве, с целью занижения налоговых обязательств в период 2020 года осуществляли реализацию товарно-материальных ценностей вне налогового и финансового учета, что привело к фактическому непоступлению в государственный бюджет средств в особо крупных размерах.

Предприятие покупало природный газ с целью его дальнейшей передачи на ОПЗ для изготовления аммиака и карбамида, который экспортировался и реализовывался на территории Украины.

Проанализировав финансово-хозяйственную деятельность предприятия за 2020 год, и сделав необходимые расчеты, правоохранители обнаружили избыток произведенного карбамида, который в дальнейшем, по оперативным данным, реализовано за наличные средства без отражения в налоговой и финансовой отчетностях.

По предварительным подсчетам сумма нанесенного государству ущерба в результате "теневой" реализации карбамида составляет 41 млн грн.

С целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения, были проведены обыски в городе Киеве и в Одесской области.

По результатам санкционированных обысков обнаружены и изъяты финансово-хозяйственные документы, содержащие подтверждение о совершении уголовного правонарушения.

Сейчас проводится досудебное расследование.