ДФС викрила масштабне ухилення від сплати податків в рамках давальницької схеми на ОПЗ

Співробітники податкової міліції Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби (ДФС) під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора викрили масштабне ухилення від сплати податків на суму понад 41 млн гривень в рамках давальницької схеми на ОПЗ.

Про це йдеться на сайті ДФС.

Правоохоронці встановили, що службові особи вказаного підприємства, що знаходиться у м. Києві, з метою заниження податкових зобов’язань в період 2020 року здійснювали реалізацію товарно-матеріальних цінностей поза податковим та фінансовим обліками, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Підприємство купувало природний газ з метою його подальшої передачі на ОПЗ для виготовлення аміаку та карбаміду, який експортувався та реалізовувався на території України.

Проаналізувавши фінансово-господарську діяльність підприємства за 2020 рік, та зробивши необхідні розрахунки, правоохоронці виявили надлишок виготовленого карбаміду, який надалі, за оперативними даними, реалізовано за готівкові кошти без відображення в податковій та фінансовій звітностях.

За попередніми підрахунками сума завданих державі збитків в результаті "тіньової" реалізації карбаміду складає 41 млн грн.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, було проведено обшуки у місті Києві та в Одеській області.

За результатами санкціонованих обшуків виявлено та вилучено фінансово-господарські документи, які містять підтвердження щодо вчинення кримінального правопорушення.

Наразі проводиться досудове розслідування.